Политик заявила, что в Украине не будет войны

Простые жители восточной Украины ни с кем не собираются воевать, а хотят мира и уверенности в завтрашнем дне.

Об этом сказала кандидат на пост Президента Украины Наталия Королевская в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, пишет УНИАН.

По ее словам, во время своей недавней поездки по востоку Украины, она увидела, что его жители не хотят ни с кем воевать и не ведут разговора об отделении.

"Люди хотят мира, все они просили обратиться к нашим политикам, экспертам, кандидатам в президенты, журналистам, чтобы перестали говорить о войне. Войны не будет. На востоке никто ни с кем не собирается воевать. Люди хотят мира, хотят уверенности в завтрашнем дне", - сказала она.

Наталия Королевская отметила, что 99,9% населения востока Украины хотят, чтобы их перестали называть террористами и сепаратистами и чтобы не клеймили весь восток. По ее словам, жители региона, в первую очередь, обеспокоены социальными вопросами – как и где заработать денег на содержание семьи, как обеспечить им надлежащий уровень социальной защиты.

"Люди там живут и работают, и хотят, чтобы в нашей стране говорили не о танках, пулеметах и автоматах. А о том, какие будут зарплаты и пенсии, где будут работать их дети. Какая будет перспектива и какая будет соцзащита в нашей стране. Они хотят, чтобы их уважали и ценили. Это главная просьба наших людей, с которыми я общалась и которых я представляю", - сказала она.

Наталия Королевская так же обратилась к политикам с просьбой прекратить эскалацию конфликта, ведь жизнь не заканчивается выборами Президента и страну необходимо развивать и строить дальше. "Хотела бы обратиться ко всем политикам. Особенно кандидатам в Президенты. Сегодня цена вопроса – это не выборы 25 мая. Главный вопрос – какой будет наша страна завтра. И чтобы реализовать этот потенциал, нужно объединить усилия всей страны. И вместе работать над тем, чтобы у каждого человека была работа, достойная зарплата и надежная социальная защита", - подчеркнула она.