После побоища в Одессе ЕС призвал Украину к максимальной сдержанности

В Европейском Союзе призвали Украину к максимальной сдержанности после кровавого побоища в Одессе.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, передает УНИАН.

Европа призвала не использовать трагедию в Одессе для подогрева еще большей ненависти и бессмысленного насилия.

"Это должно стать поводом для размышлений и возможностью для всех украинцев собраться вместе и найти пути преодоления разногласий, которые были искусственно подогреты в последние месяцы. Сейчас все политические силы должны осознать свою ответственность и прибегнуть к мирному и всеобъемлющему диалога по поиску совместного пути выхода из кризиса", - подчеркнула Эштон.

Также она заявила, что ЕС глубоко опечален многими смертями и ранеными во время событий в Одессе.

"Евросоюз выражает свои искренние соболезнования семьям всех жертв слепого насилия. Факты, которые привели к трагической потере такого большого количества человеческих жизней, должны быть установлены с помощью независимого расследования. Вместе с тем все ответственные за такие уголовные действия должны предстать перед правосудием", - подчеркнула она.

Также Верховный представитель ЕС подчеркнула, что все подписанты общего Женевского заявления от 17 апреля должны активизировать свои усилия для его внедрения.

"ЕС, со своей стороны, полностью настроен, и продолжает делать все возможное в этом направлении", - отметила Эштон.

Напомним, 2 мая в ходе столкновений между сторонниками единой Украины и пророссийскими активистами в Одессе погибли 46 человек.