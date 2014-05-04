Кровавую бойню в Одессе будет расследовать спецгруппа ГПУ

Расследовать причины ситуации, которые привели к массовым беспорядкам, произошедшим в Одессе, в пятницу, 2 мая, будет специальная следственная группа при Генеральной прокуратуре Украины.

Об этом в ходе обращения к представителям общественности в Одессе заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я обратился к Генеральной прокуратуре и попросил передать расследование непосредственно в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины. Создать совместную следственно-оперативную бригаду из всех подразделений. Найти всех зачинщиков, всех организаторов", - заявил Яценюк.

Массовые беспорядки в Одессе он назвал провокацией против людей, Украины и Одессы.

Также премьер-министр считает, что предотвратить жертвы должна была милиция.

"Если бы правоохранительная система в Одессе работала, то все эти террористы должны были бы быть обезврежены", - подчеркнул Яценюк.

Ранее сообщалось, что 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов.

Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли 36 человек.

До столкновений на Куликовом сепаратисты застрелили четыре проукраинских активиста, позже в стационарах скончались двое - один от огнестрельного ранения и один от ожогов.

Позже появилась информация, что в результате столкновений и беспорядков в Одессе погибли 46 человек.