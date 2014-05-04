Штурм МВД в Одессе, милиция отпускает задержанных: опубликованы фото и видео

В Одессе собравшиеся под городским управлением МВД экстремисты, которые требовали освобождения участников массовых беспорядков, начали крушить двери и окна здания, позже милиционеры выпустили 30 задержанных.

Об этом пишет "Думская.net".

По состоянию на 16:00 пророссийские экстремисты начали крушить двери и окна отделения МВД. Разъяренная толпа вместе скандировала "Одесса русский город!" "Фашизма не пройдет!" "Убийцы!" "Свободу героям!", пише Украинская правда.

По состоянию на 16:25 милиция выпустила задержанных.

Толпа бешеными аплодисментами, криками и свистом приветствовал это, скандируя "Молодцы!" и "Одесса!".

По состоянию на 16:35 стало известно, что освобождены 10 человек.

Позже стало известно, что были освобождены более 30 экстремистов, их выпускали группами по шесть человек.



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Ранее сообщалось, что в Одессе около 150 человек блокируют здание городского управления МВД, чтобы милиционеры не смогли отвезти задержанных за участие в массовых беспорядках 2 мая пророссийских экстремистов в Приморский районный суд. Также они требуют их освобождения.

Добавим, вчера, 3 мая, сотрудники МВД задержали 172 наиболее активных участника массовых беспорядков, сообщалось, что большинство их них - граждане России и Приднестровья.