В Одессе активисты почтили память погибших, новый начальник милиции пообещал бороться с сепаратизмом

В Одессе проукраинские активисты пообщались с новым начальником областной милиции Иваном Катеринчуком, подняли на Куликовом поле флаг Украины и почтили память погибших в столкновениях и пожаре 2 мая.

Как сообщает сайт 048.ua, вечером в воскресенье, 4 мая, возле памятника Дюку собрались несколько тысяч проукраинских активистов.

Они были возмущены бездействием милиции и освобождением 67-ми участников беспорядков 2 мая, которых правоохранители отпустили под давлением толпы сепаратистов.

Митингующие пришли к зданию облУВД, где встретились с новым начальником областной милиции Иваном Катеринчуком.

Катеринчук сам вышел к митингующим на порог областного управления внутренних дел и поприветствовал одесситов троекратным "Слава Украине!".

Он попросил участников митинга сохранять спокойствие и дать ему возможность разобраться в ситуации.

"Я, как и вы, прошел Майдан, был на баррикадах в Киеве и Чернигове, как и вы, хочу порядка и законности. Сегодня эту законность мы будем восстанавливать. Все равны перед Законом, и я надеюсь на вашу поддержку и помощь. Украина у нас одна, и Одесса – неотделимая часть Украины, ми никому не позволим ее разделять. Мы против тех, кто за сепаратизм, в этом мы единодушны. Тот, кто исповедует такие принципы, – мой друг и товарищ, кто считает, что можно нарушать закон – тому со мной не по пути. Я только что представлен к должности, обещаю, что будет проведена проверка, каждый отпущенный сегодня, кто причастен к преступлениям, будет привлечен к ответственности", - сказал новый руководитель облМВД.

В ответ люди стали скандировать "Фучеджи (высокопоставленного силовика, подозреваемого в содействии экстремистам - ред.) на нары!". Катеринчук сообщил, что правоохранитель отстранен от должности, по его действиям проводится проверка.

После этого активисты решили не расходиться, и направились к Куликовому полю, где днем был вывешен российский флаг. Никого со стороны сепаратистов там не было, флага РФ - тоже.

На площади перед Домом профсоюзов патриоты почтили минутой молчания погибших в уличных боях и пожаре, подняли национальный флаг на флагшток и спели гимн Украины.

Напомним, руководство одесской милиции отпустило участников массовых беспорядков, во время которых погибли люди, после штурма.