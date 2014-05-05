Аваков о спецоперации в Краматорске: время церемонных танцев заканчивается

Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал спецоперацию силовиков, проводимую на востоке Украины. По его мнению, армия и правоохранители долгое время находились в состоянии летаргии, но сейчас состояние "церемонных танцев" закончилось.

Об этом сообщает ТСН.

Аваков рассказал, что позавчера во время боя в Луганске ни один солдат срочной службы не был захвачен. Однако ситуация была напряженной, ведь их забросали коктейлями Молотова и был риск повторения ситуации в Одессе.

"Долгое время все вооруженные силы и правоохранительные структуры в стране были в состоянии летаргии. Поэтому, когда появились реальные серьезные задачи, то возникло смятение: одни не захотели участвовать, другие - не смогли, третьи начали откровенно валять дурака", - сказал Аваков о начале АТО. Он добавил, что правоохранительные структуры Востока оказались не готовы к выполнению задач. Однако Аваков убежден, что сейчас наступил "момент слаженности" и в рамках АТО все структуры действуют адекватно.

Глава МВД подчеркнул, что АТО - это внутренняя операция и нужно действовать очень аккуратно, ведь идет поиск баланса. Мол, нужно наказать террористов, которые действуют на территории Славянска, Краматорска и других городов, и не унизить обычных людей, которые там живут и работают.

"В то же время, время церемонных танцев уже заканчивается", - отметил Аваков и добавил, что было принято решение методично сжать сепаратистский и террористический "клубок", однако это требует усилий и осторожности. Людей с оружием в руках Аваков назвал террористами и добавил, что с ними не может быть диалога.

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Фото, видео: tsn.ua