Горняк о плене боевиков в Донецке: среди террористов были чеченцы

Горняк шахты "Россия" Александр Вовк, которого ранее в Донецке захватили боевики, а позже выпустили, прибыл в Киев на лечение и рассказал о пребывании в плену. По его словам, среди боевиков были чеченцы.

Об этом передает Hromadske TV.

Вовк рассказал, что десять вооруженных автоматами боевиков из Донецка пришли во двор к предпринимателю, депутату горсовета Константину Мусейко, перестреляли собак, ранили самого хозяина и захватили его и пятерых друзей в плен.

В то же время он подчеркнул, что среди боевиков были чеченцы.

"Они повырывали у нас деньги, у меня украли пенсионное удостоверение. Идет террор, запугивание по всему Донбассу, чтобы такие, как я испугались", - подчеркнул Вовк.

Горняк добавил, что всех пленных привезли в штаб-квартиру так называемой "Донецкой народной республики", которая находится в Донецкой ОГА, где избивали.

В частности они требовали, чтобы бизнес патриотически настроенного предпринимателя Мусейко начал "работать" в интересах ДНР.

Кроме вышесказанного напомним, что 5 мая троих пленных проукраинских активистов, среди которых был Александр Вовк, отпустили. Тогда же сообщалось, что в Донецкой ОГА террористы удерживают еще троих заложников.

Видео: hromadske.tv