Горняк о плене боевиков в Донецке: среди террористов были чеченцы

Побывавший в плену шахтер рассказал о пребывании в плену у боевиков.
Горняк шахты "Россия" Александр Вовк, которого ранее в Донецке захватили боевики, а позже выпустили, прибыл в Киев на лечение и рассказал о пребывании в плену. По его словам, среди боевиков были чеченцы.
Об этом передает Hromadske TV.
Вовк рассказал, что десять вооруженных автоматами боевиков из Донецка пришли во двор к предпринимателю, депутату горсовета Константину Мусейко, перестреляли собак, ранили самого хозяина и захватили его и пятерых друзей в плен.
В то же время он подчеркнул, что среди боевиков были чеченцы.
"Они повырывали у нас деньги, у меня украли пенсионное удостоверение. Идет террор, запугивание по всему Донбассу, чтобы такие, как я испугались", - подчеркнул Вовк.
Горняк добавил, что всех пленных привезли в штаб-квартиру так называемой "Донецкой народной республики", которая находится в Донецкой ОГА, где избивали.
В частности они требовали, чтобы бизнес патриотически настроенного предпринимателя Мусейко начал "работать" в интересах ДНР.
Кроме вышесказанного напомним, что 5 мая троих пленных проукраинских активистов, среди которых был Александр Вовк, отпустили. Тогда же сообщалось, что в Донецкой ОГА террористы удерживают еще троих заложников.
Видео: hromadske.tv