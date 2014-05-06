Из санатория в Славянске выехали 25 человек

При поддержке Института социальной защиты граждан 25 инвалидов-спинальников из санатория "Славянский" безопасным маршрутом были отправлены домой.



Об этом сообщила Наталия Королевская, пребывая в Донецке. По ее словам, помощь была оказана людям, у которых нет возможности покинуть Славянск самостоятельно в связи с проведением антитеррористической операции, пишет УНИАН.



"Страна оказалась в той ситуации, когда о мире уже недостаточно просто говорить. За мир уже нужно бороться! Сегодня мы вывезли из Славянска 25 инвалидов-спинальников, к ним присоединились еще 15 обычных жителей, пожелавших покинуть город. Также мы закупили и передали необходимые медикаменты в больницы Краматорска и Славянска", - сообщила она.



Как пояснила Наталия Королевская, работа по оказанию помощи конкретным людям ведется в рамках деятельности Института социальной защиты граждан, и будет продолжаться в дальнейшем. "Координатором этого процесса от Института в Донецкой области будет Поламарчук Надежда Степановна, которая уже очень много лет занимается вопросами социальной защиты на Донбассе", - сообщила политик.



Наталия Королевская убеждена, в нынешней ситуации забота о людях, как никогда, приобрела первоочередное значение. По ее словам, сейчас речь идет не просто о защите, а о спасении жизни украинцев. "Уже не до политических лозунгов. Я требую от политиков прекратить разжигать войну и сесть за стол переговоров!", - призвала она.



В то же время, Наталия Королевская подчеркнула, что для страны очень важно, чтобы выборы 25 мая состоялись. "Эти выборы должны быть мирными. И темой выборов должны быть не раскол, а объединение страны. 25 мая страна должна сбросить с себя весь ужас противостояния, подтвердить свое единство и начать мирное развитие", - отметила она.



"Сейчас важнее всего – сохранить жизни наших соотечественников. Призываю всех объединить усилия вокруг этого. Только тогда политики получат доверие людей", - подытожила Наталия Королевская.



Напомним, при содействии Института социальной защиты граждан из Славянска ранее уже были вывезены 5 инвалидов-спинальников, у которых завершилось лечение, но не было возможности вернуться домой. Кроме того, Институт оказывает помощь в лечении и реабилитации пострадавших в Одессе 2 мая, независимо от того, на какой стороне они были.



Справка. Санаторий "Славянский" - специализированное лечебно-профилактическое учреждение для реабилитации и лечения больных с травмами и заболеваниями позвоночника и спинного мозга, органов опоры и движения, центральной и периферической нервной системы, сопутствующих заболеваний.