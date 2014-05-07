Губернатор Днепропетровщины: мы все вместе скорбим о трагедии в Одессе

Глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский заявил, что в Одессе погибли граждане Украины, и совсем неважно какую сторону они представляли.

Об этом он заявил во время визита в Одессу, пишет УНИАН.

"Случилась трагедия, и поверьте, мы все вместе скорбим об этой трагедии, погибли граждане Украины, и не важно, с какой они были стороны, это все были украинцы, и непонятно, ради каких идей или целей это произошло", - отметил Коломойский.

Напомним, в результате стычек и пожара в Одессе 2 мая погибли 46 человек.