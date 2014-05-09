В Краматорске террористы устроили огневые точки в жилых домах и админзданиях

В Краматорске Донецкой области пророссийские террористы оборудовали несколько огневых точек в жилых домах и админзданиях.

Об этом группа "Информационное сопротивление" сообщает на своей странице в Сети.

Одна из точек находится на втором этаже Дворца культуры и техники (в фотостудии с видом на исполком).

Вторая - на крыше жилого дома напротив гостиницы по ул. Социалистической. Здесь постоянно дежурят боевики, вооруженные снайперскими винтовками и автоматами.

Несколько вооруженных боевиков постоянно дежурят во дворах за исполкомом. По данным "Информсопротивления", "патрулям" террористов розданы "коктейли Молотова".

Кроме этого, по имеющимся данным, в городе оборудовано 5 блокпостов сепаратистов.

1. ул. Парковая, напротив дома №107.

2. Артёмовский переезд (при въезде на мост со стороны Дружковки).

3. "Маячка" (по дороге на Дмитровку).

4. На выезде в сторону Славянска.

5. ул. Орджоникидзе/Совхозная (поворот на Ясногорку).

Ранее "Главред" сообщал, что сообщала группа "ИС", 9 мая в Краматорске высока вероятность провокаций и диверсий экстремистов с целью дестабилизации и без того сложной обстановки в городе.