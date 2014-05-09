В Мариуполе снова стреляют, сепаратисты хотели осадить воинскую часть

В результате стрельбы пострадал один человек.
В пятницу, 9 мая, Мариуполе Донецкой области во время мероприятий по случаю 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в центре города вновь стали звучать выстрелы.
Об этом со ссылкой на местные СМИ и очевидцев событий сообщает "Украинская правда".
"Со стороны центра города слышны выстрелы. Четко и ясно", - отметил в своем Твиттере один из очевидцев.
Вместе с тем местное издание 0629 сообщает: "Опять стреляют у воинской части? Слышны выстрелы".
Позже стало известно, что в результате перестрелки был пострадавший. "Из воинской части выехал автобус с людьми, судя по всему - с оружием. Блокируется связь", - написал очевидец.
"После того, как прошла колонна с людьми, несколько человек стали кричать и загораживать выезд из части шинами, после выскочили солдаты", - написал в своем микроблоге в Твиттере пользователь Котик.
Ранее "Главред" сообщал, что вчера сепаратисты осадили горсовет Мариуполя, силовикам пришлось открыть предупредительный огонь из автоматов.
Фото: @tikhiys