В Мариуполе снова стреляют, сепаратисты хотели осадить воинскую часть

В пятницу, 9 мая, Мариуполе Донецкой области во время мероприятий по случаю 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в центре города вновь стали звучать выстрелы.

Об этом со ссылкой на местные СМИ и очевидцев событий сообщает "Украинская правда".

"Со стороны центра города слышны выстрелы. Четко и ясно", - отметил в своем Твиттере один из очевидцев.

Вместе с тем местное издание 0629 сообщает: "Опять стреляют у воинской части? Слышны выстрелы".

Позже стало известно, что в результате перестрелки был пострадавший. "Из воинской части выехал автобус с людьми, судя по всему - с оружием. Блокируется связь", - написал очевидец.

"После того, как прошла колонна с людьми, несколько человек стали кричать и загораживать выезд из части шинами, после выскочили солдаты", - написал в своем микроблоге в Твиттере пользователь Котик.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера сепаратисты осадили горсовет Мариуполя, силовикам пришлось открыть предупредительный огонь из автоматов.

Фото: @tikhiys