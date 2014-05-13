Первый общеукраинский круглый стол национального единства состоится завтра

Первый общеукраинский круглый стол национального единства назначен 16:30 завтра, 14 мая, в помещении Верховной Рады.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

"14 мая 2014 года состоится Первый всеукраинский круглый стол национального единства. Начало мероприятия в 16.30", - говорится в сообщении.

Напомним, с инициативой проведения всеукраинского круглого стола национального единства 8 мая в совместном заявлении объявили и.о. президента Александр Турчинов и премьер-министр Арсений Яценюк.

Целью диалога является формирование национального консенсуса по ключевым для украинского общества проблем.

Также напомним, что 12 мая Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предложила немедленно начать проведение "круглых столов" высокого уровня по ситуации в Украине при участии украинских властей и представителей регионов страны.