ГПУ объявила Донецкую и Луганскую "республики" террористическими организациями

Так называемые "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" являются террористическими организациями.

Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша в эфире 5 канала, пишет РБК-Украина.

"Две самопровозглашенные республики, так называемые "Донецкая" и "Луганская" - это две террористических организации, которая имеет четкую иерархию, которые имеют финансирование, которые имеют каналы поставки оружия. Созданные для нападения на людей, для запугивания, совершения диверсий, терактов, избиения и убийства наших граждан", - отметил Голомша.



По его словам, в соответствии с материалами, которые есть в распоряжении ГПУ, в рамках досудебного следствия установлены факты финансирования боевиков из "ДНР" и "ЛНР", и сейчас устанавливается причастность незаконных вооруженных формирований к преступлениям против государства и населения.

Ранее министр юстиции Павел Петренко заявлял, что Генпрокуратура будет ставить вопрос о признании самопровозглашенных "Донецкой народной республики" (ДНР) и "Луганской народной республики" (ЛНР) террористическими организациями.

Напомним, так называемый "Верховный совет Донецкой народной республики" принял "конституцию" самопровозглашенного государства, определив "ДНР" "парламентской республикой" с двумя государственными языками и возможность присоединения к России.

"Высший нормативный правовой акт устанавливает два государственных языка в "республике" - русский и украинский. "В Донецкой Народной Республике" признается принцип многообразия культур, обеспечивается их равноправное развитие и взаимообогащение", - говорится в тексте "конституции".

видео: 5 канал