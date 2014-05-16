Симоненко заявил, что за ним гнались "боевики с битами"

Лидер Компартии Петр Симоненко заявил о том, что вечером в пятницу, 16 мая, после эфира на Первом национальном за его автомобилем была организована погоня.

Об этом он сказал "Украинской правде".

По словам депутата, после эфира его помощники по информационной службе предупредили, что ему пытаются заблокировать выезд с территории канала. 'Мы попытались выехать через другие ворота, все было заблокировано'', - рассказал Симоненко.

''Далее за нами гнались машины по городу. Несколько машин, набитых боевиками с битами и прочее. В одном месте, где мы были вынуждены остановиться, на светофоре, они окружили нашу машину своими машинами, вышли и битами начали бить машину'', - добавил он.

Политик рассказал, что когда ему и соратникам ''удалось выскочить из этого мешка'', нападающие ''бросили в машину бутылку с зажигательной смесью''.

''Погоня продолжалась по всему городу'', - заверил Симоненко.

Он также заявил, что погоня закончилась тем, что ему удалось укрыться в некоем помещении, где он сейчас находится.

Политик, кроме того, не смог сказать, с чем может быть связано нападение.

Напомним, вечером в пятницу Симоненко во время дебатов на Первом национальном заявил, что снимается с выборов президента.

Как известно, в пятницу вечером во время дебатов на "Первом национальном" Симоненко заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента.