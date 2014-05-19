Турчинов разрешил присваивать звания участникам АТО

И.о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ "О поощрении военнослужащих - участниках антитеррористической операции" относительно присвоения участникам АТО воинских званий.

Текст указа размещен на сайте и.о. президента.

С целью поощрения военнослужащих, которые привлекаются к проведению антитеррористической операции, и в соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 106, статьи 112 Конституции Украины, Турчинов постановил разрешить Министерству обороны, Главному управлению Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины, Администрации Государственной пограничной службы Украины, Управлению государственной охраны Украины при проведении антитеррористической операции присваивать в порядке поощрения участникам АТО очередные воинские звания до полковника (капитана 1-го ранга) включительно независимо от занимаемой должности и сроков выслуги в соответствующем звании.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 17 мая украинские силовики впервые применили новую тактику против боевиков в Славянске.