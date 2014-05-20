Выборы президента в Донецке под угрозой: мэр обещает договориться с сепаратистами

В Донецке выборы президента под угрозой, из 426 избирательных участков на 127 работа не организована, в адрес комиссий поступают угрозы.

Об этом Донецкий городской голова Александр Лукьянченко заявил в ходе пресс-конференции, пишут Новости Донбасса.

"Ко мне обращаются люди, спрашивают, смогут ли проголосовать. Я не смогу не поддержать людей. Запугивание, метод шантажа недопустимы. Я надеюсь, мы будем встречаться с руководством самопровозглашенной "Донецкой народной республики" и будем говорить", - сказал мэр.

По его словам, работа не организована на 127 участках.

"Мы на связи с ЦИК, будем делать все, чтобы выборы состоялись", - подчеркнул Лукьянченко.

Напомним, ранее премьер Арсений Яценюк заявил, что попытки террористов на Донбассе сорвать выборы обречены на провал.

В Донецкой и Луганской областях отрабатывается отдельная схема обеспечения правопорядка на выборах 25 мая.