Силовиков АТО официально приравняли к участникам боевых действий

И.о. Президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов подписал закон, который распространяет на участников антитеррористической операции статус участников боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, пишет УНИАН.

Согласно документу, законом признаются участниками боевых действий военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, лица рядового, начальственного состава и военнослужащие Министерства внутренних дел Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также принимали участие в антитеррористической операции.

Перечень лиц, которые являются участниками боевых действий и принимали участие в антитеррористической операции, определяется Кабмином, говорится в документе.

Как известно, 6 мая, Верховная Рада приравняла участников антитеррористической операции на востоке Украины к участникам боевых действий.