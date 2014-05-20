На Донбассе террористы похитили главу избирательного участка: избили и отпустили

Во вторник, 20 мая, на Донбассе боевики террористической организации "Донецкая народная республика" похитили главу избирательного участка №142296 по территориальному избирательному округу №59 с центром в городе Мариуполь.

Об этом сообщают "Новости Донбасса", отмечая, что позже главу участка освободили, но перед этим его избили, сломали три ребра, нанесли сотрясение мозга, отобрали паспорт и телефон.

Кроме вышесказанного напомним, ранее СМИ писали, что боевики захватили одну из участковых комиссий, которая входит в 59-ый избирательный округ с центром в Мариуполе.

Позже в Центральной избирательной комиссии отметили, что в Луганской и Донецкой областях сепаратисты захватили 11 окружных избирательных комиссий, существует угроза захвата еще 8 ОИК.

По оперативной информации, состоянием на 12:00 в Донецкой области из 22 окружных избирательных комиссий 6 захвачены или заблокированы в частности: №42 (Донецк) №46 (Артемовск), №48 (Краматорск), №51 (Горловка), №53 (Енакиево), №54 (Торез), еще относительно пяти сохраняется угроза захвата (№44 и №45 (Донецк), №52 (Горловка), №55 (Шахтерск), №62 (Старобешево).

В Луганской области из 12 окружных избирательных комиссий захвачены или заблокированы пять (№105 и №106 (Луганск), №108 (Краснодон), №109 (Красный Луч), №113 (Антрацит) и под угрозой захвата еще три (№107 (Алчевск) №112 (Свердловск) и №116 (Стаханов).

Напомним, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что попытки террористов на Донбассе сорвать выборы обречены на провал.