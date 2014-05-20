Рада приняла Меморандум взаимопонимания и мира: русский язык и децентрализация власти

Во вторник, 20 мая, Верховная Рада приняла "Меморандум взаимопонимания и мира".

За это решение проголосовали 252 народных депутата из 319, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.

Меморандум предусматривает "гарантирование статуса русского языка", децентрализацию власти и разработку правоохранителями плана по безопасности граждан.

В частности, в меморандуме говорится о том, что ВР осуждает противоправное применение оружия и насилия, которое привело к массовым убийствам людей, и другие преступления против человечности. Парламент также выражает соболезнования семьям погибших.

Отмечается также, что ВР обеспечит безотлагательное проведение конституционной реформы, в основу которой будет положена децентрализация государственной власти, которая предусматривает закрепление статуса Украины как парламентско-президентской республики и установление баланса между всеми ветвями власти.

Кроме того, в меморандуме отмечается, что в Украине должна быть проведена широкомасштабная судебная реформа, а также реформа правоохранительных органов и прокуратуры.

Также Верховная Рада призывает к недопущению межконфессиональных и межнациональных конфликтов в стране.

Ранее "Главред" сообщал, что 15 мая компании группы "Метинвест", основным акционером которой является СКМ Рината Ахметова, тоже подписали меморандум о порядке и безопасности в Мариуполе с т.наз. "Донецкой народной республикой".