Яценюк - России: нам не нужно быть меньшими братьями, выполняйте, что подписали

Двусторонние переговоры Украины и России пока невозможны, а Киев ожидает от Москвы выполнения подписанных ранее соглашений.

Об этом заявил премьер Арсений Яценюк во время третьего всеукраинского круглого стола национального единства в Николаеве, пишет УНИАН.

"В сегодняшних условиях, я считаю, двусторонние переговоры между Украиной и Россией не могут рассматриваться", - сказал глава правительства. Он объяснил это тем, что РФ осуществила военную агрессию на территорию Украины и нарушила международное право, уничтожила систему европейской безопасности, "еще и наплевала на устав организации, где Украина и Россия являются соучредителями (ООН - ред.)".

По словам Яценюка, для того, чтобы иметь отношения с Россией, Украина предлагает сначала возобновить эти отношения в четырехстороннем формате.

"Сначала нужно возобновить отношения в четырехстороннем формате, а затем посмотрим. Доверия к словам нет, не говоря уже о том, что они (Россия) нарушили подписанные договоренности", - сказал премьер.

Он призвал Россию придерживаться подписанных двусторонних соглашений, отметив, что и Украина готова выполнять двусторонние соглашения, в том числе относительно экономической кооперации.

"Наше требование есть только одно - у нас есть соглашения двусторонние, вы их подписывали, и Большой договор также. Но не нужно нам этих братских отношений, а то мы чего-то постоянно меньшие братья. Равные отношения. С родственниками мы как-то сами разберемся. Выполняйте то, что подписали, и мы будем выполнять то, что подписали", - добавил Яценюк.

Напомним, президент РФ Владимир Путин снова заявил, что Россия отвела войска от границ Украины.