Путин рассказал, что он считает важным для Украины

Президент России Владимир Путин считает, что для Украины диалог власти с гражданами важнее, чем проведение выборов президента 25 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Вы наверняка уже слышали о моей позиции. Она заключается в том, что важны не сами выборы, а важно наладить отношение со всеми регионами Украины, с тем чтобы люди, где бы они ни проживали – на западе, на юге, на востоке или на севере страны, – чувствовали себя полноценными гражданами, и национальные меньшинства имели бы полные права граждан, в том числе право на использование своего родного языка", - сказал российский президент.

Также Путин отметил, что, по его мнению, с юридической точки зрения было бы корректнее сначала провести референдум по новой Конституции, а уже после него, на базе нового Основного закона, избирать президента, парламент и формировать правительство.

Кроме того российский президент отметил, что юридически "действующим" президентом Украины остается Виктор Янукович.

"На мой взгляд, так было бы гораздо более логично, и это привело бы к большей стабильности. Но нынешние украинские власти при поддержке европейских стран, Соединенных Штатов приняли другое решение. В любом случае, политические процессы, в том числе по легитимации имеющихся властей, на сегодняшний день, конечно, это позитивные шаги", - сказал он.

"Вместе с тем, нам очень сложно будет строить отношения с людьми, которые приходят к власти на фоне продолжающейся карательной операции на юго-востоке Украины и препятствуют работе прессы. Причем не просто препятствуют, а ведут себя все более и более агрессивно. Это, конечно, с точки зрения легитимации, с точки зрения объективности результатов будет вызывать у нас большие вопросы. И я очень рассчитываю на то, что наши партнеры и в Европе, и в Соединенных Штатах услышат и поймут, наконец, что происходит", - добавил Путин.