На Донбассе агония сепаратистов, но до выборов легче не станет - эксперт

Пророссийские террористы на Донбассе находятся в состоянии агонии. В то же время, ситуация в регионе вряд ли улучшится в ближайшее время, и в ряде районов Донецкой и Луганской областей выборы президента из-за боевиков не состоятся.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразила координатор избирательных и парламентских программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

В частности, комментируя активизацию террористов и новые бои на Донбассе, она сказала, что "ситуация критическая и свидетельствует об агонии сепаратистов". В то же время, в день выборов 25 мая эксперт ожидает проблем.

"Никто и не надеется, что ближе ко дню голосования либо 25 мая станет проще. К сожалению, это война, и она против государства Украина и выборов, как одного из этапов выхода из кризиса", - считает Айвазовская.

"Выборы состоятся, но не во всех районах. К сожалению, группы террористов пока достаточно многочисленны, и они контролируют отдельные территории. Я надеюсь на чудо, впрочем, достаточно рационально оцениваю эту ситуацию. Задача номер один - провести голосование на максимально большом количестве участков в Донецкой и Луганской областях", - также отметила эксперт.

Говоря о главных проблемах, которые можно ожидать в день выборов в этих регионах, она отметила, что это могут быть "силовое вмешательство в работу комиссий, запугивание, угрозы и давление на избирателей и членов УИК и ОИК".

"В других областях могут быть проблемы с работой УИК, очереди и конфликтные ситуации, что связано с минимальным составом комиссий и потенциально высокой явкой", - добавила эксперт.

Напомним, Айвазовская также заявила, что выборы в Украине точно не будут сорваны.