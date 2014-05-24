В Северодонецке террористы из ЛНР уничтожают списки избирателей

В Северодонецке боевики так называемой "Луганской народной республики" объезжают избирательные участки и изымают имеющуюся документацию, чтобы сорвать выборы президента в регионе.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Луганской облорганизации Комитета избирателей Украины сообщает "Восточный вариант".

Поскольку бюллетени в Северодонецк еще привезли, то "добычей" могут быть уточненные списки избирателей и печати УИК.

Но даже если эти материалы не будут найдены, представители ЛНР могут приехать еще раз, когда на участках появятся бюллетени, - пишет СМИ.

"В связи с этим ЛОО КИУ выражает позицию, что от проведения выборов президента Украины в Северодонецке следует отказаться. В связи с невозможностью обеспечить безопасность избирателям и членам избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

Ранее "Главред" сообщал, что террористы пытаются сорвать выборы президента на востоке Украины. правоохранители уже зарегистрировали 83 уголовных производства по фактам препятствования избирательному процессу на Донбассе.