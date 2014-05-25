Хакеры взломали сайт Авакова, но он обещает: выборы состоятся, несмотря на происки врагов Украины

Глава МВД Арсен Аваков рассказал о хакерской атаке на свой сайт и опроверг уничтожение системы "Выборы".

По его словам, ЦИК работает штатном режиме, об этом он рассказал на своей странице в Facebook .

"Вчера вечером у одного из админов моего персонального сайта avakov.com злоумышленники взломали почту, получили доступ к сайту и разместили там пару фальшивых заявлений от моего имени на тему выборов. Этих заявлений не существуют в природе – это фальшивки, размещение которых направленно на создание информационного хаоса и срыв нормального выборного процесса", - сообщил Аваков.

"Выборы состоятся, как бы не старались враги Украины их срывать", - подчеркнул министр МВД.

Ранее "Главред" сообщал, что глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал об успехах спецслужбы: был обнаружен и уничтожен вирус, стиравший результаты выборов 25 мая.