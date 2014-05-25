Медведев прибыл в оккупированный Крым: посетит "Артек" и примет граждан

Сегодня, 25 мая, премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в аннексированный Крым, в котором пробудет два дня.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным издания, это будет вторая поездка Медведева на оккупированную территорию после псевдореферендума, который состоялся 16 марта, и последующей оккупации территории полуострова.

Сообщается, что сегодня Медведев планирует посетить "управление Федеральной миграционной службы России по Севастополю", которое выдает российские паспорта местным жителям.

В этот же день премьер-министр, который является лидером партии "Единая Россия", проведет прием граждан в общественной приемной партии, пишет "Крыминформ".

По данным издания, в понедельник, 26 мая, Медведев проведет совещание по организации детского отдыха, совещание с вице-премьерами, а также посетит Международный детский центр "Артек".

Кроме вышесказанного напомним, ранее аннексированный Крым посетил глава РФ Владимир Путин. Сообщалось, что он прилетел 9 мая в Севастополь на День Победы.

Это был первый визит главы российского государства на полуостров после оккупации Крыма.

Позже МИД Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным с Украиной посещением Путиным временно оккупированных Крыма и Севастополя на празднование Дня Победы.

После МИД Украины на визит Путина отреагировали в НАТО, назвав его неприличным.