Медведев прибыл в оккупированный Крым: посетит "Артек" и примет граждан

Медведев пробудет в АРК два дня.
Сегодня, 25 мая, премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в аннексированный Крым, в котором пробудет два дня.
Об этом сообщает Радио Свобода.
По данным издания, это будет вторая поездка Медведева на оккупированную территорию после псевдореферендума, который состоялся 16 марта, и последующей оккупации территории полуострова.
Сообщается, что сегодня Медведев планирует посетить "управление Федеральной миграционной службы России по Севастополю", которое выдает российские паспорта местным жителям.
В этот же день премьер-министр, который является лидером партии "Единая Россия", проведет прием граждан в общественной приемной партии, пишет "Крыминформ".
По данным издания, в понедельник, 26 мая, Медведев проведет совещание по организации детского отдыха, совещание с вице-премьерами, а также посетит Международный детский центр "Артек".
Кроме вышесказанного напомним, ранее аннексированный Крым посетил глава РФ Владимир Путин. Сообщалось, что он прилетел 9 мая в Севастополь на День Победы.
Это был первый визит главы российского государства на полуостров после оккупации Крыма.
Позже МИД Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным с Украиной посещением Путиным временно оккупированных Крыма и Севастополя на празднование Дня Победы.
После МИД Украины на визит Путина отреагировали в НАТО, назвав его неприличным.