Социолог рассказала о главном вызове Порошенко и двух вариантах будущего Тимошенко

Перед Петром Порошенко стоит много вызовов, на которые он должен будет отреагировать, заняв пост президента. В то же время, у Юлии Тимошенко после поражения на выборах есть два варианта политического будущего.

Об этом на чате в "Главреде" заявила социолог Ирина Бекешкина.

По ее мнению, перед Порошенко сейчас "бесчисленное множество" вызовов.

"Главный из них - прекращение агрессии России, установление хотя бы плохого мира, который, все-таки, лучше хорошей войны; прекращение сепаратизма и бандитизма на Донбассе; преодоление экономического кризиса в Украине, предотвращение дефолта", - отметила эксперт.

Говоря о будущем Тимошенко, Бекешкина заметила, что экс-премьер остается одним из самых рейтинговых политиков Украины.

"Ее политическое будущее во многом зависит от того, какую позицию она займет - конструктивную или деструктивную. Конструктивная означает сотрудничество с избранным президентом, объединение политических сил ("Батькивщины", УДАРА) для решения острых общественных проблем. Деструктивная - переход в жестокую оппозицию к президенту, борьба за власть, что, в конце концов приведет к разрушению "Батькивщины" и самой Тимошенко. Давайте вспомним Витренко, которая на президентских выборах 1999 года получила, между прочим, 8% (а сейчас не имеет никакого рейтинга - ред.)", - пояснила социолог.

Больше мнений экспертов о том, чего ждать от президентства Петра Порошенко, читайте в статье "Главреда".