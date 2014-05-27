На Луганщине авиаударом уничтожен тренировочный лагерь боевиков - Аваков

В Луганской области авиаударом уничтожен тренировочный лагерь террористов.

Об этом сообщается на странице Евромайдана в Facebook со ссылкой на главу МВД Арсена Авакова.

"Авиационным ударом уничтожен тренировочный лагерь террористов в Ясенах Луганской области", - написал он.

Однако министр не уточнил, есть ли убитые и раненные.

Напомгним, ранее Аваков отчитался о ходе АТО. Во время спецоперации ни один украинский военный не пострадал. Уничтожены от 100 до 200 террористов.