Западные СМИ: Путина нужно заставить пятиться, чтобы Украина не была вассалом России

Политический кризис в Украине, который привел к вооруженному противостоянию на востоке страны, остается темой публикаций ведущих мировых СМИ. В американской прессе проводят аналогии с Карибским кризисом, когда советские корабли подошли к американским и в последнюю минуту повернули назад. Тогда госсекретарь США Дин Раск заявил: "Мы стоим нос к носу, и, по-моему, другой только что моргнул". Вот и о президенте РФ Владимире Путине говорят, что он "моргнул".

Об этом обозреватель Томас Л. Фридман пишет в The New York Times, сообщает Inopressa.ru.

Кризис в Украине - это противостояние двух точек зрения, уверен автор. Китай и Россия полагают: "мы можем извлекать выгоду из глобализации XXI века, когда хотим обогащаться, но можем поступать, как державы XIX века, когда нам хочется откусить что-то у соседа". Им возражают, что "мир XXI века не просто взаимосвязан, но и взаимозависим, и либо вы играете по правилам, либо дорого расплачиваетесь".

По мнению автора, в этом противостоянии "путинизма" и "обамаизма" Путин "только что моргнул".

Путин неверно оценил обстановку в Украине. Он думал, что в мире все по-прежнему решают "сферы влияния", диктуемые сверху вниз, но в ситуации в Украине главное - появление людей Майдана, организовавшихся снизу вверх и жаждущих присоединиться к миру свободы и свободных рынков. По мнению автора, Путин также недооценил украинский патриотизм и эффект от западных экономических санкций. "Так что он моргнул".

Захват Крыма ослабил российскую экономику, обеспечил Китаю льготные цены на газ, побудил Европу избавляться от зависимости от российского газа и обсуждать идею увеличения расходов на оборону, подытоживает Фридман. "Потому-то я говорю, что страна, которой Путин сегодня больше всего угрожает, - это Россия", - замечает он.

Фридман считает, что Запад не должен стремиться к полному уничтожению влияния Путина в Украине (если учесть российско-украинские связи, это невозможно и "нездорово"). Он советует "заставлять Путина идти на попятную и моргать", чтобы Украина могла быть соседкой, а не вассалом России.

Ранее "Главред" сообщал, что проголосовав за Петра Порошенко, украинцы выбрали путь на Запад. В то же время, перед новым президентом стоит проблема налаживания отношений с Россией, но Путин может продолжить двойную игру против Украины.