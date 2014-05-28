США: Украина имеет право на применение силы против наемников из России

В госдепартаменте США уверены, что Украина имеет право применять силу для обеспечения порядка и стабильности в стране.

Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Джен Псаки, сообщает Радио Свобода.

"Мы говорим о группе вооруженных российских боевиков, которые были агрессивными, захватывали здания и нападали на аэропорты. Поэтому украинцы имеют полное право защищать и поддерживать стабильность и порядок в своей стране", - говорит Псаки.

По словам представителя госдепа, США будут продолжать обсуждение роли России в дестабилизации ситуации в Украине и примет по этому поводу соответствующее решение.

"Мы чувствуем руку России в действиях вооруженных боевиков на востоке Украины. Они сделали немало для того, чтобы помешать проведению выборов. Но времени это, явка 25 мая была более 60 процентов, что является чрезвычайно важным знаком. Мы будем продолжать обсуждения относительно того, какая в этом была роль России и какое решение по этому мы должны принять", - отмечает пресс-секретарь.

Напомним, что вчера президент России Владимир Путин призвал власти Украины немедленно прекратить "карательную операцию" на востоке страны.

Такдже напомним, что наемники из батальона "Восток", захватившие аэропорт в Донецке, признались, что они "кадыровцы".

Ранее "Главред" сообщал, что в штабе АТО заявили об уничтожении 200 террористов. А первый вице-премьер Виталий Ярема заявил, что антитеррористическая операция проводиться на востоке Украины до полного уничтожения боевиков.