Обама об агрессии РФ в Украине: напоминает советские танки в Европе

Агрессия России против Украины напоминает действия СССР во времена "холодной войны".

Об этом заявил президент США Барак Обама, выступая перед выпускниками военной академии в Вест-Пойнте, передает Радио Свобода.

"В Украине недавние действия России напомнили дни, когда советские танки входили в Восточную Европу. Но это не "холодная война". Наша способность сформировать мировое общественное мнение способствовала быстрой изоляции России", – заявил Обама.

По его словам, "Америка должна быть лидером на мировой арене", и вооруженные силы будут фундаментом этого лидерства, хотя одна лишь военная мощь не может быть ключевым компонентом лидерства.

"Соединенные Штаты будут прибегать к военной силе, если необходимо, в одностороннем порядке, когда этого требуют наши ключевые интересы", – объявил он.

В то же время Обама подчеркнул, что "стратегия вторжения в каждую страну, где действуют террористические сети, наивна и нереалистична" и предложил сотрудничать с властями стран, пострадавших от терроризма.

Также президент США заявил о создании специального антитеррористического фонда в размере 5 миллиардов долларов, который будет использоваться для оказания помощи.

Напомним, после аннексии Крыма США и другие западные страны ввели санкции против ряда российских чиновников и политиков.