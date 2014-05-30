Выборы президента: ЦИК получила все протоколы с мокрыми печатями

Сегодня, 30 мая, Центральная избирательная комиссия на своем заседании завершила прием оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на внеочередных выборах президента Украины 25 мая.

Комиссия приняла последние 12 из 189 протоколов ОИК с мокрыми печатями, пишет УНИАН.

Напомним, 29 мая Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на внеочередных выборах президента Украины.

По предварительному подсчету, Петр Порошенко получил 54,7% голосов избирателей, Юлия Тимошенко - 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолий Гриценко - 5,48%, Сергей Тигипко - 5,23%, Михаил Добкин - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%.

Остальные кандидаты на пост президента получили меньше 2% голосов избирателей.

Количество голосов избирателей, согласно обработке электронных протоколов -17 млн 774 тыс. 827.

Отметим, что инаугурация Порошенко будут проходить в центре Киева - на Майдане Независимости.