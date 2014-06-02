Порошенко официально объявлен президентом Украины

Центральная избирательная комиссия объявила окончательные итоги президентских выборов в Украине и подтвердила победу Петра Порошенко.

Об этом сообщает УНИАН.

Протокол с результатами голосования на досрочных выборах президента Украины подписали все члены ЦИК, присутствующие на заседании.

"По результатам голосования в день внеочередных выборов президента Украины 25 мая 2014 года, избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Порошенко Петр Алексеевич, 1965 года рождения, народный депутат Украины, проживает в городе Киеве, беспартийный, выдвинут путем самовыдвижения, который получил на выборах 9 857 308 голосов избирателей, что составляет 54,7%, то есть больше половины голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании", - сообщил глава ЦИК Михаил Охендовский.

По результатам обработки 100% протоколов, Порошенко набрал 54,7% голосов избирателей. Окончательная явка составила 60,29%.

Другие кандидаты набрали: Юлия Тимошенко - 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолий Гриценко - 5,48%, Сергей Тигипко - 5,23%, Михаил Добкин - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%.

Остальные кандидаты на пост президента получили менее 2% голосов избирателей.

Свои поздравления Порошенко уже направили президент США Барак Обама, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и ряд других мировых лидеров.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президентские выборы в Украине прошли "не без проблем", но в целом РФ считает это позитивным шагом.

Как известно, экс-президент Виктор Янукович сбежал из Киева вечером 21 февраля, после подписания соглашения с оппозицией, которое должно было урегулировать политический кризис.

Вместе с Януковичем покинули страну его сыновья – бизнесмен Александр Янукович и народный депутат Виктор Янукович.

Сейчас ГПУ расследует четыре уголовных производства относительно Виктора Януковича, которые были открыты за превышение власти и служебных полномочий.

Януковича и его окружение также обвиняют в дестабилизации ситуации на востоке страны.

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