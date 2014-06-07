В Донецкой области террористы похитили поселкового голову и его зама

В Марьинском районе Донецкой области террористы т.наз. ДНР похитили Александровского поселкового голову и его заместителя.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации

На данный момент они находятся в здании управления СБУ в Донецкой области.

По данным областных властей, напряженной остается ситуация в Артемовске, Горловке, Дзержинске, Донецке, Дружковке, Енакиево, Константиновке, Краматорске, Красном Лимане, Макеевке, Мариуполе, Славянске, Снежном, Торезе, Харцызске, Шахтёрске, Артемовском, Константиновском, Марьинском, Славянском, Старобешевском, Шахтерском и Ясиноватском районах.

Ранее "Главред" сообщал, что неделей ранее террористы ДНР похитили как минимум пять человек: двоих милицейских начальников, двоих журналистов и депутата местного совета.