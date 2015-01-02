"Новороссии" - нет: экс-главарь ДНР признал, что проект на Донбассе провален

Так называемая "Новороссия" не состоялась и ее идеологи не уверены, что этот проект будет реализован, заявил бывший главарь ДНР Александр Бородай в интервью каналу "День".

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"Новороссии-то нету. Мы все, конечно, употребляем этот термин, но это фальстарт, если честно. Новороссия – это идея, мечта, скажем так. Это идея, которая не воплотилась в жизнь. Не воплотилась по целому ряду объективных условий", - признал Бородай.

"Что сделано за прошедший уходящий год? Есть российский Крым, Донецкая народная республика и Луганская народная республика. Эти республики занимают не слишком большую часть территории Донецкой и Луганской областей", - отметил он.

По словам Бородая, "фактически, эти республики являются плацдармами для создания будущей Новороссии".

"Реализуется этот проект или нет нам сейчас, честно говоря, – в условиях нынешнего мирового кризиса, в условиях очень тяжелых для России, в условиях активного противодействия всего мирового сообщества, ну, не всего, а по крайней мере Запада, когда западный организационный и финансовый ресурс используется для поддержки единой Украины и когда такой же ресурс используется против России – вот в этих условиях сказать однозначно, реализуется ли проект Новороссия или нет, я лично не могу", - сказал он.

"Но пока эта мечта сохраняется. Я надеюсь, мы сможем этого достичь", - заявил Бородай.

На вопрос, смогут ли разговаривать Донецк и Луганск с Киевом, или же есть только военное решение конфликта, Игорь Безлер известный под кличкой Бес казал: "Разговариваем".

А Бородай добавил: "Разговариваем, действительно… Смогут разговаривать. Это все равно гражданская война, это все равно практически один единый народ. Разговаривать необходимо. Даже нужно пытаться договориться".

Безлер, в свою очередь, сказал, что он – "гражданин России, имеющий вид на жительство на Украине с 2003 года".

Он также заявил, что "в запас не уходил и с должности не снят".

Напомним, ранее Бородай "расписался" за весь Донбасс: хочет сделать ДНР и ЛНР частью России.

Видео: Sky 2015.