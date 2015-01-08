Боевики из Таджикистана и Чечни - о "дружби славянски народов": опубликовано видео

В Сети опубликовано видео обращение боевиков ДНР, снятое в Донецке, где они рассказывают, зачем воюют против украинской армии.

Ролик выложен в сети youtube.

Интересно, что один из боевиков, якобы приехавший из Таджикистана, на ломаном русском языке объясняет, что воюет за "единства славянски народав" и уверяет, что приехал на Донбасс уже давно и "у миня тут двое дитей".

Напомним, ранее стало известно, что боевики под Мариуполем не получают обещанных "зарплат" и ездят по селам, продавая топливо, слитое с военной техники.

Больше о событиях на Донбассе смотрите в спецтеме "Главреда".