В Берлине закончилась встреча по Донбассу: уже запланирована новая

В Берлине закончилась встреча глав МИД Украины, России, Германии и Франции ("нормандский формат") относительно конфликта на Донбассе.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные источника в российской делегации.

"Встреча только что закончилась, российский министр уезжает в аэропорт", - отметил собеседник агентства.

Обратим внимание, что мероприятие с участием четырех дипломатов длилось более трех с половиной часов.

По окончанию переговоров министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что новая встреча глав МИД по Донбассу пройдет на следующей неделе.

При этом он подчеркнул, что условием для такой встречи должен стать прогресс в урегулировании ситуации в нашей стране.

Напомним, ранее глава комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок заявил, что встреча в "нормандском формате" относительно конфликта на Донбассе при участии президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии, запланированная на 15 января в Астане (Казахстан), перенесена.