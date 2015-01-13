На Донбассе произошло два боя, противник не устает провоцировать силовиков

Во вторник, 13 января, в зоне АТО на Донбассе боевики продолжили нарушать "режим тишины", 42 раза обстреляв позиции украинских военных.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что атаки произошли в период с 6 до 14 часов сегодняшнего дня.

Обратим внимание, что бандформирования по-прежнему открывают огонь из тяжелого вооружения.

"Районами наибольшего обострения являются донецкий аэропорт и ближайшие к нему населенные пункты, а также передний край на Дебальцевском направлении", - добавили в пресс-центре.

Возле аэропорта, в частности, под обстрелы террористов попали населенные пункты Пески, Авдеевка, Опытное, Тоненькое, Марьинка, Гранитное. Боевики также атаковали и сам аэропорт, применяя минометы, танки, противотанковые управляемые ракеты и тяжелую артиллерию.

"На Дебальцевском направлении произошло два боевых столкновения: вблизи Никишино и Орлово-Ивановки", - отмечается в сообщении.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования обстреливали из тяжелого вооружения населенные пункты Орлово-Ивановка, Редкодуб, Никишино, Каменка и окрестности Ольховатки.

Населенные пункты Тоненькое, Гранитное, Опытное, Заря и Новокалиново были обстреляны террористами из РСЗО БМ-21 "Град". Отметим, что наши военные не теряют контроль над своими позициями и адекватно реагируют на вызовы противника.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли село Малоорловка Донецкой области, в результате атаки погиб один из местных жителей.