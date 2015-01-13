"Киборгов" больше не будут унижать досмотром "поребриков" - Генштаб

Украинские "киборги" больше не будут согласовывать с боевиками и россиянами свои ротации в аэропорту Донецка.

Об этом заявил представитель Генштаба Богдан Бондарь, передает "Украинская правда".

"В настоящее время принято решение проводить ротацию другими методами, без этого унижения достоинства военнослужащих и Вооруженных сил", - сказал он.

Также генерал добавил, что во время ротаций в присутствии миссии ОБСЕ боевики досматривали "продукты питания, воду, другие материалы, которые поставлялись в аэропорт".

"Это делалось только с целью сохранения жизни и здоровья людей и чтобы показать, что мы выполняем меморандум о прекращении огня и максимально старались не допускать провокаций", - сказал он.

Бондарь также признал, что в настоящий момент ротация личного состава, который находится в здании терминала "несколько осложнена".

"Над этим вопросом работаем. Есть определенные проблемы, которые не позволяют проводить ротацию днем или без использования силовых… (мероприятий – прим. ред..)", - добавил он.

Отдельно Бондарь подчеркнул, что приказ не открывать огонь для украинских военных действует до тех пор, пока не наносятся удары по нашим позициям.

Напомним, сегодня, 13 января, в аэропорту целый день продолжаются ожесточенные бои.