Российский журналист об установке "Змей Горыныч" в донецком аэропорту: РФ станет страной-изгоем

Применение российскими военными и боевиками в донецком аэропорту установки взрывного разминирования УР-77 "Метеорит" является недопустимым в приграничных, локальных конфликтах и ставит РФ в ряд стран-изгоев.

Об этом заявил известный российский журналист и блогер, участник двух чеченских кампаний Аркадий Бабченко в своем Facebook.

Предлагаем Вашему вниманию полный текст сообщения российского журналиста:

"Гипотетически, исключительно математикой, я еще могу понять логику Гитлера. Мировое господство, завоевание всего мира, уничтожение всех не арийцев, контроль над всей Европой и половиной мира - это еще поддается логике.

Гипотетически я еще могу понять логику ИГИЛ. Мировой шариат, хиджаб, священная война против неверных, контроль над всей территорией арабского мира.

Я даже еще каким-то краем своего мозга чисто гипотетически могу понять логику хуту, убивших миллион тутси - еще хоть какой-то остаток последовательности просматривается даже и в этом.

Но, блин, самим себе организовать Международный трибунал за остатки аэропорта областного центра депрессивного региона…

Организовать самому себе Международный трибунал, имея на руках все козыри - входя в Большую восьмерку, считаясь мировым лидером, имея нефть по сто сорок, купаясь в деньгах, имея открытыми все двери, имея ВСЕ возможности ввести свою страну в мировое пространство и стать действительно одной из ведущих держав - и все это за аэропорт Донецка…

Они же не понимают, что они делают.

Они же реально не понимают, что нельзя вот так вот придти в чужую страну и начать херачить из "Змей Горыныча".

Не понимают, что применение этого оружия в Чечне - это одно. А применение этого же оружия в Украине - это уже другое. Совсем-совсем другое.

Они же не понимают, что есть оружие, которое нельзя применять в приграничных локальных конфликтах.

Не понимают, что есть негласная, невидимая черта, которую осознают во всем мире, и после перехода которой тебе перестают прощать то, что прощали раньше и до сих пор прощают другим.

Что страна-изгой в современном мире - это все, это приговор.

И за что? За терминал аэропорта? За два областных центра? За деревню Лопыревка Луганской области?

За что они развязали-то эту, ставшую уже по-настоящему недетской, войну?

Ну всем все понятно уже. Ну уже и воевать-то никто не хочет. Уже и на хрен никому не нужен и этот Донбасс-то. Уже всех все устраивало даже и с этим замороженным конфликтом.

На кой черт… Для чего… Ради чего…

Я думаю, что сегодня-завтра мы как никогда близки к действительно большой войне в Европе.

Если бы они остановились позавчера - даже еще позавчера - со всем тем багажем, что и так уже наворотили к этому моменту - да блин, ну посидели бы они какое-то время под санкциями, потом их помалу потихоньку отменили бы, все всё по тихому бы забыли, все бы сошло на нет и правили бы они и дальше еще десять лет, двадцать лет, тридцать лет - сколько медицина позволяет. Дворцы бы никто не отбирал, в трибунал никто бы не тащил. Пожурили бы за Украину, как за Грузию, да и забыли бы в итоге.

А теперь весь мир сидит и в очередной раз охеревает от происходящего.

Ребята думают, что опять всех замечательно развели как лохов с этими Минскими договоренностями, перемириями и гумконовями?

Ну-ну", написал Бабченко.

Отметим, что "Змеем Горынычем" называют российскую установку разминирования УР-77 "Метеорит".

Напомним, ранее сообщалось, что в донецкий аэропорт боевики подогнали установку взрывного разминирования.

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