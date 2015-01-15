Российский журналист об установке "Змей Горыныч" в донецком аэропорту: РФ станет страной-изгоем

15 января 2015, 20:51

Сегодня-завтра мы как никогда близки к действительно большой войне в Европе, пишет Бабченко.

Аркадий Бабченко

Применение российскими военными и боевиками в донецком аэропорту установки взрывного разминирования УР-77 "Метеорит" является недопустимым в приграничных, локальных конфликтах и ставит РФ в ряд стран-изгоев.

Об этом заявил известный российский журналист и блогер, участник двух чеченских кампаний Аркадий Бабченко в своем Facebook.

Предлагаем Вашему вниманию полный текст сообщения российского журналиста:

"Гипотетически, исключительно математикой, я еще могу понять логику Гитлера. Мировое господство, завоевание всего мира, уничтожение всех не арийцев, контроль над всей Европой и половиной мира - это еще поддается логике.

Гипотетически я еще могу понять логику ИГИЛ. Мировой шариат, хиджаб, священная война против неверных, контроль над всей территорией арабского мира.

Я даже еще каким-то краем своего мозга чисто гипотетически могу понять логику хуту, убивших миллион тутси - еще хоть какой-то остаток последовательности просматривается даже и в этом.

Но, блин, самим себе организовать Международный трибунал за остатки аэропорта областного центра депрессивного региона…

Организовать самому себе Международный трибунал, имея на руках все козыри - входя в Большую восьмерку, считаясь мировым лидером, имея нефть по сто сорок, купаясь в деньгах, имея открытыми все двери, имея ВСЕ возможности ввести свою страну в мировое пространство и стать действительно одной из ведущих держав - и все это за аэропорт Донецка…

Они же не понимают, что они делают.

Они же реально не понимают, что нельзя вот так вот придти в чужую страну и начать херачить из "Змей Горыныча".

Не понимают, что применение этого оружия в Чечне - это одно. А применение этого же оружия в Украине - это уже другое. Совсем-совсем другое.

Они же не понимают, что есть оружие, которое нельзя применять в приграничных локальных конфликтах.

Не понимают, что есть негласная, невидимая черта, которую осознают во всем мире, и после перехода которой тебе перестают прощать то, что прощали раньше и до сих пор прощают другим.

Что страна-изгой в современном мире - это все, это приговор.

И за что? За терминал аэропорта? За два областных центра? За деревню Лопыревка Луганской области?

За что они развязали-то эту, ставшую уже по-настоящему недетской, войну?

Ну всем все понятно уже. Ну уже и воевать-то никто не хочет. Уже и на хрен никому не нужен и этот Донбасс-то. Уже всех все устраивало даже и с этим замороженным конфликтом.

На кой черт… Для чего… Ради чего…

Я думаю, что сегодня-завтра мы как никогда близки к действительно большой войне в Европе.

Если бы они остановились позавчера - даже еще позавчера - со всем тем багажем, что и так уже наворотили к этому моменту - да блин, ну посидели бы они какое-то время под санкциями, потом их помалу потихоньку отменили бы, все всё по тихому бы забыли, все бы сошло на нет и правили бы они и дальше еще десять лет, двадцать лет, тридцать лет - сколько медицина позволяет. Дворцы бы никто не отбирал, в трибунал никто бы не тащил. Пожурили бы за Украину, как за Грузию, да и забыли бы в итоге.

А теперь весь мир сидит и в очередной раз охеревает от происходящего.

Ребята думают, что опять всех замечательно развели как лохов с этими Минскими договоренностями, перемириями и гумконовями?

Ну-ну", написал Бабченко.

Отметим, что "Змеем Горынычем" называют российскую установку разминирования УР-77 "Метеорит".

Напомним, ранее сообщалось, что в донецкий аэропорт боевики подогнали установку взрывного разминирования.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в спецтеме "Главреда".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
боевики Россия аэропорт Бабченко журналист киборги изгой Змей Горыныч
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять