Чорновил о давлении Европы на РФ: отношение ухудшается на глазах, но для Путина это ничего не значит

Заявление высокого представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерики Могерини о том, ЕС не будет принимать решения о новых санкциях против России, а попытается воздействовать по-другому, говорит о том, что Европа до сих пор не поняла, с кем имеет дело, ведь для президента РФ Владимира Путина эти заявления ничего не значат

Об этом эксперт по международной политике, экс-нардеп Тарас Чорновил рассказал на чате в "Главреде".

"Европейцы в отношениях с Россией никак не могут понять, с кем они имеют дело, поэтому думают, что у них есть другие рычаги давления и влияния, помимо санкций. Другие инструменты влияния в руках Евросоюза – это чисто политические способы. Например, дискуссии и консультации во всем мире считаются серьезным способом влияния. Но мы прекрасно понимаем, что для Путина это ничего не значит. Но, очевидно, ЕС снова будет пытаться использовать эти инструменты", - рассказал эксперт.

По его мнению, следующий способ – давление на Россию относительно ее активного участия в деятельности различных международных организаций и форматов: "Первое, о чем идет речь – Совет Европы: в ПАСЕ приостановлена деятельность российской делегации. Сейчас нужно решить – возобновлять ее деятельность или нет? Европейцы считают, что этот момент тоже может стать способом влияния".

"Следующий инструмент – вопрос возвращения или невозвращения России к участию в формате "Большой восьмерки". Европейцы убеждены, что это тоже серьезно будет влиять на Путина", - говорит экс-нардеп.

"Возможна дискуссия о трансформировании "Большой двадцатки": может быть принято решение о том, что страна-агрессор не может напрямую участвовать в заседаниях и т.д. Опять-таки европейцы считают, что это важно для Путина. На самом деле важно, но не настолько", - подчеркивает Чорновил.

Эксперт напомнил, что форматы сотрудничества с Евросоюзом, в том числе институционные – для Украины всегда было знаковым: "Для других стран, работающих с ЕС, это тоже было знаковым. И они почему-то верят, что это важно и может повлиять на Россию. Именно так рассчитывает действовать Европейский Союз. Не исключено, что он также может применить "вариант пряника"".

"Главное – что страны ЕС сегодня высказываются довольно жестко относительно действий России, и их позиция однозначна, - подчеркивает эксперт. – Нельзя сказать, что отношение к России смягчилось. Поэтому нам не стоит впадать в отчаяние из-за заявлений о том, что не будет усиления санкций, ведь отношение ЕС к России ухудшается на глазах".

"У ЕС большой опыт применения санкций против разных стран, - говорит нардеп. - Они прекрасно понимают, что если преступить определенную черту, санкции прекращают действовать, и складывается ситуация "пропади все пропадом". ЕС уже с этим сталкивался, поэтому всегда пытается сохранить перечень санкций, которые еще не введены, но угроза которых имеется. Когда-то Меркель сказала Яценюку о том, что угроза введения санкций иногда бывает более сильным инструментом, чем сами санкции".

По мнению Чорновила, дальнейшие санкции могут быть введены не вследствие эскалации агрессии, а после прямого ввода российских войск в Украину. "Сегодня велика угроза ввода больших воинских формирований России в Украину, а не только той всей дряни, которая сейчас присутствует на Донбассе, плюс российские подразделения в виде отдельных рот (есть, к примеру, бригада ГРУ, представленная несколькими взводами; есть псковская дивизия ВДВ, представленная двумя ротами). Если будут введены реальные военные формирования, как произошло летом во время событий в Иловайске, тогда санкции следующего уровня моментально могут быть введены", - считает политолог.

"Консультации с Россией ведутся, до ее сведения доведена эта информация. Поэтому ожидать, что в результате таких заявлений, как сделала Могерини, будет усиливаться агрессия России, я бы не стал. Другое дело, что прогнозировать вообще дальнейшие действия России невозможно", - подытожил Чорновил.

Напомним, что сегодня стало известно о вторжении в Украину двух батальонно-тактических групп из России общей численностью до тысячи человек.