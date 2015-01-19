Прорыв украинских десантников в Донецк: они "заблудились", сепаратисты "дохнут сами" - нардеп

Объединённые силы ВДВ не зачищают Донецк, а они просто "заблудились" в областном центре, сообщил народный депутат Украины Борислав Береза.

Об этом он написал в Facebook.

"Значится так. По Пескам действительно был танковый удар. Наши сили отбили нападение рашистов. В ответ на это сепары лупашат из всех орудий по Пескам. Но! Пески никто не сдавал и сдавать не собирается", отметил он.

Вместе с тем, по данным Березы, сейчас в Донецке происходит "спонтанная самоочистка" города от сепаратистов.

"По поводу Донецка. Тут все сложно. Объединённые силы ВДВ не зачищают Донецк, а просто они...заблудились. Украинская сторона не намерена нарушать минские соглашения. В данный момент идёт ориентирование на местности. В процессе ориентирования десантников происходит спонтанная самоочистка Донецка от сил сепаратистов. Информация получена от источников с места событий. Повторяю для непонятливых. Украина не намерена нарушать минские соглашения. Сепары дохнут сами", подчеркнул народный депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики зачищают от боевиков территорию аэропорта: противник несет потери.