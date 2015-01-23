"Правый сектор" ответил Захарченко: нет никакой "подконтрольной боевикам территории", всё решают в Кремле

В "Правом секторе" прокомментировали слова главаря террористической "Донецкой народной республики" Александра Захарченко о намерении "сначала взять Славянск, затем Мариуполь" и расширении территории ДНР, заявив, что нет никакой подконтрольной боевикам территории, ведь все вопросы решают в Москве.

Об этом заместитель главы "Правого сектора" по политической работе Андрей Тарасенко рассказал на чате в "Главреде".

"Нет никакой "подконтрольной боевикам территории". Как и не имеют никакого влияния ее "главари". Есть война с Россией, и в Кремле решают, будут ли какие-то переговоры или наступление, или отступление", - уверен Тарасенко.

Комментируя вопрос о шансах нашей страны на победу в этой войне, и останется ли Донбасс украинским, один из лидеров "Правого сектора" заявил: "Украина победит однозначно. Донбасс останется украинским, Крым будет возвращен. А вот прогнозировать - на сколько лет это затянется - дело неблагодарное. Это зависит от власти, которая будет в Украине".

"Если у нас будет национальная украинская власть, это будет быстрее. А если такая, как сейчас, то это нереально. Я верю в то, что власть все-таки будет украинской национальной", - подчеркнул он.

Напомним, что сегодня Захарченко заявил об окончательном отказе боевиков ДНР от мирных переговоров. Они планируют полностью захватить Донецкую область.

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