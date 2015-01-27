Рада в первом чтении признала ЛНР и ДНР террористическими организациями

Ко второму чтению законопроект будет готовить комиссия Рады и Кабмина.
Верховная Рада приняла правительственный законопроект о признании организаций террористическимив первом чтении с изменениями, в
Верховная Рада приняла правительственный законопроект о признании организаций террористическимив первом чтении с изменениями, вкотором предлагается определить судебную инстанцию, а также субъекты, которые имеют право признавать организации террористическими.
За соответствующее решение проголосовали 270 депутатов, пишет Украинская правда.
Представитель Минюста и депутат от "Народного фронта" и Антон Геращенко заявили, что предусмотрены два пути признания организаций террористическими.
В первом случае решение о признании террористической организации принимает Высший административный суд по представлению генпрокурора, который в свою очередь действует по обращению СБУ. При этом суд принимает решение по особой процедуре в течение одного дня.
Во втором случае, если террористическая организация создала кризисную ситуацию, которая представляет угрозу государству, решение о признании ее террористической примет СНБО.
В первом варианте законопроекта предполагалось, что решение СНБО вводится в действие Президентом, однако перед голосованием депутаты Олег Ляшко и Юрий Луценко внесли поправку о том, что это решение будет вводить не Президент, а Верховная Рада.
Кроме того, по словам Луценко, суд будет определять лишь принадлежность конкретного гражданина к организации, признанной террористической.
Именно в таком варианте документ был проголосован.
Ко второму чтению законопроект будет готовить комиссия Рады и Кабмина.
Напомним, Глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что Украина должна первой предпринять шаги на пути признания так называемых ДНР и ЛНР террористическими организациями.