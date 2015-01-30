На Донбассе скопилось 6,5 тысяч наемников: россияне управляют боевиками как "играющие тренеры"

На Донбассе находится не менее 6,5 тысяч российских военных.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил заместитель начальника Департамента информационных технологий Минобороны, полковник Сергей Галушко, пишет ТСН.

"До Нового года было подтверждено 6,5 тысяч военных регулярных армейских частей Российской Федерации. Реальная цифра чуть больше. Потом мы имели четкую информацию о двух батальйонно-тактические группы.

Численность батальона может доходить до 800-1000 человек. Потом вспомним слова президента о данных разведки, что еще три группы готовились зайти на территорию нашего государства. Поток колонн техники, военных не прекращался никогда. Сегодняшняя цифра несколько больше, даже с учетом количества потерь", - сказал Сергей Галушко.

По словам полковника, кадровые российские военные в основном осуществляют руководящую функцию и обеспечивают огневую поддержку. В первом же эшелоне террористов - наемники, которыми россияне управляют как "играющие тренеры".

Напомним, ранее Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что на Донбассе против украинских военнослужащих Россия применяет мощные современные системы залпового огня "Смерч", "Торнадо", "Буратино".

"К сожалению, Россия использует против нас современные средства ведения огня, в частности, системы залпового огня, включая и наиболее мощные. Это не только системы "Град", это "Ураган", это и более мощный "Смерч", "Торнадо", также такие "варварские" системы огня, как "Буратино", - сообщил он.

видео: ТСН