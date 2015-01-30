В штабе АТО говорят о боях в Углегорске, в Генштабе о них ничего не знают

В пятницу, 30 января, утром силы антитеррористической операции продолжали бои в Углегорске Донецкой области, который вчера был атакован боевиками ДНР и российскими военными.

Об этом спикер АТО Леонид Матюхин заявил РБК-Украина.

"Наши военные не покинули Углегорск. Сейчас там проходят боевые столкновения, идут бои. Если бы там не было наших войск, этого бы не было", - подчеркнул он

А и.о. спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил ТСН, что сегодня в Углегорске боев нет.

"Утром нам информация о боях не поступала", - уточнил он. Украинские военные накануне вели ожесточенные бои с боевиками, которые понесли значительные потери и в технике, и в живой силе.

"После завершения боев наши военные подсчитают потери врага", - заявил Селезнев. При этом он добавил, что в районе Углегорска действовали системы залпового огня "Град", танки и пехота боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что со стороны Горловки в Углегорск прорвались танки и пехота боевиков, которые пытались "захлопнуть" наших военных в дебальцевском "котле", в центре города шли уличные бои и танковые дуэли.

Позже выяснилось, что украинские военные отразили атаку террористов на город с помощью батальона Нацгвардии имени Кульчицкого.

Фото: Вконтакте АТО