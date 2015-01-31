От субботы до субботы. Экстренная Рада, маневры в положении и победа в ПАСЕ

31 января 2015, 20:57

Украине следует не повторять ошибок, допущенных в ходе преследования Януковича.

Евгений Магда

Парламентарии начали принимать решения, которых от них ждут уже добрых полгода. Не вводя военное положение, власть стремится максимально мобилизовать страну для противостояния агрессору. Украинцы склонили на свою сторону казавшуюся пророссийски настроенной ПАСЕ.

Эскалация насилия на Донбассе вызвала не только заявления со стороны западных союзников Украины, но и проведение внеочередного заседания Верховной Рады. Перед ним лидеры фракций несколько часов осуждали ситуацию на востоке Украины с главой государства, пытаясь найти оптимальный алгоритм действий. В итоге парламент принял политическое заявление, которым признал Россию государством-агрессором. Практической пользы в части объявления войны от этого решения не будет, но украинские дипломаты получили возможность действовать, опираясь на позицию законодательного органа страны. Да и миллионы граждан Украина наконец-то увидели, что слуги народа могут направить свою обеспокоенность ситуацией в русло практических решений.

Другие голосования парламентариев во время внеочередного заседания Рады были более предметными. Законодатели приняли в первом чтении закон, позволяющий признавать террористическими организациями. Это уже не декларативное постановление, подобное принятое депутатами VII созыва, а реальный механизм, к которому впоследствии может присоединиться и Европейский Союз, и США. В западном мире на терроризм реагируют весьма болезненно, но и Украине следует быть порасторопнее, чтобы не повторять ошибок, допущенных в ходе организации уголовного преследования Виктора Януковича и его камарильи. К работе над ошибками можно отнести выведение из-под люстрации ряда высокопоставленных военных, знания и умения которых сегодня необходимы стране. Не исключено, что вернувшийся на пост первого заместителя начальника Генерального штаба Геннадий Воробьев может вскоре сменить Виктора Муженко, но весьма сомнительно, что Президент примет кадровое решение под давлением хора депутатских голосов и "коллективного разума" соцсетей.

Стремится отреагировать на ситуацию на Донбассе и исполнительная власть. В Донецкой и Луганской областях введен режим чрезвычайной ситуации, позволяющий обеспечивать взаимодействие гражданских властей и военных. Судя по попыткам организовать эвакуацию из эпицентра боевых действий, первые плоды нового статуса начинают воплощаться в жизнь. Минобороны намерено отрегулировать через изменения в законе возможность  выезда из страны всех мужчин призывного возраста (Владимир Путин, что показательно, лично пообещал укрывать их на российской территории), а для всех отличившихся в деле уничтожения вражеской техники солдат правительство ввело денежные премии. Впрочем, и без финансовых поощрений наши военные сдерживают наступление боевиков на Донбассе.

Пожалуй, впервые выступили единым фронтом украинские парламентарии на заседании ПАСЕ. Им оказалось по плечу не только склонить своих коллег к принятию адекватной резолюции по гуманитарной ситуации в Украине, но и торпедирование намерений части делегатов ПАСЕ вернуть российской делегации полномочия. В этом виновны во многом сами россияне, затеявшие торг с упоминанием Надежды Савченко – самой известной военнопленной нынешней гибридной войны. В результате российская делегация так и не была восстановлена в правах и покинула Страсбург, по собственному заверению, до конца года. Этот демарш, похоже, вписывается в логику российского руководства, сделавшего ставку на "блестящую изоляцию", вопреки ее полному несоответствию формату международных отношений начала ХХІ века.

Евгений Магда

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