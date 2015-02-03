Эксперт о мобилизации боевиков на Донбассе: там православный шариат, дезертиров могут казнить

3 февраля 2015, 15:06

У боевиков действуют законы православного шариата – там реально людей расстреливают без суда, рассказал Березовец.

У боевиков на Донбассе - "православный шариат"

Мобилизация в ДНР является информационным прикрытием перебрасывания на Донбасс российских регулярных войск - из местных уже практически некого мобилизовать.

Об этом в комментарии "Главреду" заявил директор компании Berta Communications, политтехнолог Тарас Березовец.

По его мнению, те, кто хотел пойти воевать за деньги, они уже воевали и погибли или сбежали с Донбасса (хотя дезертирство боевики всячески пытаются скрыть, а оттуда бегут тысячами).

"Потому заявление о том, что будет мобилизовано несколько десятков тысяч человек, значит, что именно этим они потом будут объяснять, откуда взялись новые люди в их армии – мол, что это "ополченцы ДНР", пояснил эксперт.

По данным Березовца, сейчас на Донбассе военнослужащие регулярных вооруженных подразделений Российской Федерации получают фальшивые военные билеты, выданные якобы военкоматами ДНР и ЛНР.

"Украина в данной ситуации должна продолжать нынешнюю объявленную волну мобилизации. Проблема в том, что нужно еще несколько месяцев, чтобы обучить мобилизованных. Также нужно готовиться к военной эскалации на Донбассе. И даже с наступлением весны, когда все растает, и по дорогам невозможно будет передвигаться, это все не остановит боевиков. То есть такое наращивание силы боевиками значит подготовку к дальнейшей эскалации конфликта", подчеркнул политтехнолог.

Он также рассказал о нравах, царящих в среде боевиков на Донбассе.

"У боевиков действуют законы православного шариата – там реально людей расстреливают без суда на основании обвинений в насилии, мародерстве, да в чем угодно. Потому боевики сейчас вполне могут пойти к военно-полевым судам и тех, кто отказался от мобилизации или обвинен в дезертирстве, начать показательно казнить", предположил эксперт.

Вместе с тем он спрогнозировал провал "мобилизации" боевиков на Донбассе.

"Не думаю, что эта волна мобилизации даст боевикам серьезный результат, потому что если в Украине мобилизуют людей по Конституции, то там мобилизуют за деньги. Никто там бесплатно не воюет. Те, кто хотел подзаработать денег, уже убедились, что сейчас количество потерь боевиков просто невероятное. Потому новых желающих служить в их рядах они вряд ли найдут. Им придется разве что силой забирать людей в террористические подразделения", заключил Березовец.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодон привезли более 50 тел боевиков: местные уклоняются от "мобилизации".

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Донбасс боевики мобилизация Березовец казнь шариат
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