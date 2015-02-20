Военный эксперт: не понимаю, как Генштаб умудряется сдавать позиции, имея перевес в силе

Украинские войска имеют серьезную проблему – Генштаб, который умудряется сдавать позиции, имея перевес в силе.

Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Тымчук, комментируя ситуацию под Дебальцево для "Нового Времени".

По его словам, численность войск, которыми оперирует Генштаб имеет тенденцию к увеличению, но при этом продолжается потеря территории.

"Мы видим уникальную ситуацию. Численность вооруженных сил у нас 240 тыс. человек. Численность сил противника – максимум 40 тыс. человек. Каким образом армия умудряется сдавать позиции, превосходя численность противника в разы, для меня покрыто мраком тайны как для военного человека", - недоумевает эксперт.

Кроме того, Тымчук отмечает, что после 20 лет службы в армии не может винить солдат в наших поражениях: "Главную истину, которую я вынес: плохих солдат не бывает – бывают плохие командиры".

"По тактическому соотношению количество обороняющихся может быть в три раза меньшим, чем наступающих. По стратегическим раскладам – соотношение один к двум. Мы могли бы небольшими силами сдерживать довольно серьезные войска противника. Вместо этого Генштаб организовал таким образом оборону дебальцевского плацдарма, что даже вывод войск оттуда сопровождался серьезными потерями", - подчеркнул эксперт.

Также он раскритиковал деятельность наблюдателей в зоне конфликта.

"Все фиксируют, включая те же сомнительные организации, типа ОБСЕ, что эти договоренности грубо нарушаются противником. Но Киев уже связал себя по рукам. Я удивлен, что артиллерию наконец разрешили использовать. Потому что первые сутки отвечали только из стрелкового оружия, как это было в сентябре. В то время, когда по нашим позициям лупили из "Градов", минометов – мы отвечали стрелковым оружием. А о контрнаступательных действиях с нашей стороны и речи не шло", - резюмировал Тымчук.

Напомним, ранее эксперт сообщал о том, что был шокирован действиями "командования некоторых добровольческих батальонов" под Дебальцево.