СБУ опубликовала список освобожденных вчера из плена украинских военных

Советник главы СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице обнародовал список всех 139 освобожденных из плена в субботу, 21 февраля.

Об этом он написал в Facebook.

Посмотреть список освобожденных можно по этой ссылке.

Лубкивский также сообщил, что в течение сегодняшнего дня СБУ будет дополнять список еще некоторыми деталями (где служил, звания и т.д.).

Кроме того, также появилось видео обмена пленными на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось об обмене пленными на Луганщине: 139 украинских бойцов на свободе.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: ТСН.