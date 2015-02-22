В Киеве проходит Марш Достоинства: онлайн-трансляция

В Киеве сегодня проходит Марш Достоинства. Для чествования памяти героев, которые год назад боролись за достойное европейское будущее Украины, в Киев прибыли главы государств и правительств, представители многих стран.

Об этом передает пресс-служба Главы государства.

В частности, президенты Литвы Даля Грибаускайте, Польши - Бронислав Коморовский, Федератиивной Республики Германия - Йоахим Гаук, Молдовы - Николас Тимофти, Грузии - Георгий Маргелашвили, Словацкой Республики - Андрей Киска, Президент Европейского Совета Дональд Туск.

Также в мероприятиях примут участие премьер-министры Латвийской Республики Лаймдота Страуюма, Эстонской Республики - Таави Райвас, Председатель Конгресса депутатов Парламента Королевства Испания Хесус Мария Посада Морено, заместитель Председателя Народного Собрания Республики Болгария Димитар Главчев, Министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралек, Заместитель Министра иностранных дел Франции по европейским делам Арлем Дезир, Парламенський госсекретарь, Заместитель Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Ласло Сабо, Вице-президент Европейского парламента Рихард Чарнецки, Заместитель Генерального секретаря Совета Европы Габриэла Баттаини-Драгони, Советник Президента Румынии по вопросам национальной безопасности Андриан -Джордж Скутару, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирландии в Украине (по совместительству) Эллисон Келли.

Гости столицы вместе с Главой государства осмотрят экспозицию выставки "Присутствие. Доказательства агрессии российских войск на территории Украины", открытой на Михайловской площади Киева.

После этого главы и представители иностранных государств пройдут Маршем Достоинства по улицам Институтская, Шелковичная, Грушевского, Европейской площади.

Завершатся мероприятия Молитвой за мир на Майдане Независимости и чествованием погибших Героев Небесной Сотни у памятного креста на улице Институтской.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве провели молебен возле мемориала Небесной сотни.

Видео: 5 канал, Еспресо.